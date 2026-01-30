ispettori al corridoni stop settimana corta

La scuola superiore Corridoni-Campana di Osimo ferma la settimana corta. Gli ispettori sono arrivati e hanno avviato controlli sull’organizzazione delle lezioni. La decisione ha già scatenato reazioni tra studenti e genitori, mentre il dirigente scolastico si prepara a rispondere alle richieste delle autorità. La situazione si mantiene tesa e ancora tutta da chiarire.

E’ un caso che sta scuotendo, seppur in silenzio, il panorama scolastico. L’istituto di istruzione superiore "Corridoni–Campana" di Osimo è finito sotto la lente dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche. L’Usr ha avviato un’ istruttoria ispettiva nei confronti del dirigente scolastico Milena Brandoni e delle modalità di gestione dell’istituto. A sollecitare l’intervento dell’Ufficio sono stati alcuni docenti e genitori, preoccupati per la gestione. L’istruttoria, che sarebbe stata formalmente avviata il 12 scorso, ha già visto le prime audizioni con l’obiettivo di fare piena chiarezza su ruoli, responsabilità e modalità di gestione dell’istituto da parte del dirigente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

