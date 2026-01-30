Islam monito del vescovo | un pericolo se i cristiani rinunciano alla loro identità

Il vescovo avverte: se i cristiani rinunciano alla propria identità, l’Islam potrebbe diventare una minaccia. In un intervento recente, ha sottolineato come l’atteggiamento remissivo della società occidentale possa favorire questa evoluzione. La questione, secondo il religioso, non riguarda solo il dialogo tra religioni, ma anche la forte pressione culturale che spinge a mettere da parte le proprie radici. La firma della Dichiarazione di Abu Dhabi nel 2019 ha rappresentato un passo importante nel dialogo interreligioso, ma il vescovo richiama all’importanza

di Nico Spuntoni – Il dialogo interreligioso con l’Islam è stata una delle priorità del pontificato di Francesco ed ha visto come documento-simbolo la Dichiarazione di Abu Dhabi firmata congiuntamente al grande imam di al-Azhar nel 2019. Questa linea ha fatto sì che si diradassero negli anni le voci nella Chiesa disposte ad evidenziare le difficoltà nell’integrazione degli immigrati islamici nella società europea plasmata dalle radici giudaico-cristiane. Sono spariti moniti come quello del cardinale Giacomo Biffi che nel 2000 avvertiva come, per avere una “pacifica e fruttuosa convivenza”, bisognasse essere consapevoli che “il caso dei musulmani va trattato con una particolare attenzione” perché “hanno una visione rigorosamente integralista della vita pubblica, sicché la perfetta immedesimazione tra religione e politica fa parte della loro fede indubitabile e irrinunciabile”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

