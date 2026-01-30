Isee scattano i controlli e le sanzioni | revoche e recuperi somme fino a 5 anni

Da oggi sono in arrivo controlli più severi sull’Isee, con sanzioni e revoche che possono arrivare fino a cinque anni di arretrato. Le nuove regole, introdotte dal decreto Pnrr, puntano a verificare più attentamente le dichiarazioni dei cittadini e a recuperare eventuali somme indebite. Chi ha presentato dati falsi o imprecisi rischia di vedersi revocare benefici o dover restituire soldi. Le verifiche si intensificano e gli effetti si faranno sentire a partire da ora.

L'introduzione dell'Isee precompilato e il rafforzamento dei controlli previsti dal decreto Pnrr rappresentano un passaggio significativo nel modo in cui vengono gestite le dichiarazioni economiche dei cittadini. Il nuovo impianto nasce con l'obiettivo dichiarato di semplificare l'accesso alle agevolazioni sociali, riducendo gli adempimenti a carico delle famiglie, ma allo stesso tempo segna una svolta sul fronte delle verifiche, che diventano più capillari e strutturate. L'Isee resta infatti uno snodo centrale per l'accesso a gran parte delle misure di welfare. Dall'assegno unico per i figli alle riduzioni sulle tasse universitarie, passando per i bonus sociali, i servizi comunali e numerosi interventi assistenziali, l'indicatore della situazione economica è il parametro su cui si basano molte decisioni.

