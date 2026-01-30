Irpef comunale al massimo anche per il 2026 | polemica sulle scelte fiscali a Morra De Sanctis

La maggioranza di Morra De Sanctis ha deciso di mantenere l’addizionale Irpef comunale allo 0,8% anche nel 2026. Una scelta che ha scatenato le polemiche, perché porta le tasse locali al massimo livello consentito dalla legge. La decisione è stata presa senza molte discussioni pubbliche e ha diviso i cittadini. Ora si aspetta una risposta da chi si oppone a questa linea fiscale troppo dura per le tasche dei residenti.

Eppure bastava poco per dare un segno. Bastava introdurre il principio costituzionale della progressività dell'imposta. Invece nulla, una precisa scelta politica che colpisce lavoratori, pensionati e famiglie, senza alcuna reale attenzione alla loro capacità contributiva. L'anno scorso veniva giustificata dalla "necessità di manutenzione del verde e di abbellimento del paese". In realtà il verde è stato abbattuto e la manutenzione è stata effettuata dagli operatori Gol e dagli operai della Comunità Montana, pagata da enti terzi. Trasparenza sulle risorse raccolte: a che cosa serviranno i nuovi incassi? E allora ci chiediamo, a cosa serviranno gli oltre 180.

