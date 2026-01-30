Iran | eserciti Ue considerati terroristi
L’Unione Europea ha deciso di considerare gli eserciti dei Paesi che hanno aderito alla risoluzione contro i Guardiani della Rivoluzione come gruppi terroristi. La misura riguarda in particolare le forze armate di alcuni Stati membri, che dovranno affrontare nuove restrizioni e controlli. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i governi e le istituzioni europee, mentre la tensione con Teheran si alza di nuovo.
L'Iran considera "terroristi" gli eserciti dei Paesi Ue dopo le "sanzioni" ai Pasdaran
L'Iran ha dichiarato gli eserciti dei paesi Ue come gruppi terroristi.
L’Iran convoca l’ambasciatrice italiana sui Pasdaran, dopo che Tajani ha proposto che siano considerati terroristi
L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, dopo le parole del ministro degli Esteri Tajani che ha suggerito di considerare i Pasdaran come terroristi.
Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco
