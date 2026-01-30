Iran | eserciti Ue considerati terroristi

L’Unione Europea ha deciso di considerare gli eserciti dei Paesi che hanno aderito alla risoluzione contro i Guardiani della Rivoluzione come gruppi terroristi. La misura riguarda in particolare le forze armate di alcuni Stati membri, che dovranno affrontare nuove restrizioni e controlli. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i governi e le istituzioni europee, mentre la tensione con Teheran si alza di nuovo.

16.48 16.15 Ex Ilva, avanti negoziati con Flacks15.36 Melbourne: Sinner ko,Djokovic in finale15.09 Copenaghen:via gli stranieri condannati14.36 Riapre valico Rafah, ma solo a pedoni14.06 Trump sceglie Warsh come nuovo capo Fed13.40 Playoff Europa League,Bologna col Brann13.25 Mosca: sospesi solo attacchi su Kiev12.57 Maturità, usciti 2° scritto e 4 orali "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip "L’INVISIBILE - La cattura di Matteo Messina Denaro", martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Iran Eserciti Ue

L'Iran ha dichiarato gli eserciti dei paesi Ue come gruppi terroristi.

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, dopo le parole del ministro degli Esteri Tajani che ha suggerito di considerare i Pasdaran come terroristi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco

Ultime notizie su Iran Eserciti Ue

Argomenti discussi: Teheran, 'gli eserciti europei saranno considerati terroristi'.

L'Iran considera terroristi gli eserciti dei Paesi Ue dopo sanzioni ai PasdaranL'Unione Europea è pienamente consapevole che, in conformità con la risoluzione dell'Assemblea Consultiva Islamica, gli ... iltempo.it

Iran, la risposta di Teheran all’Ue: gli eserciti dell’Unione Europea saranno considerati terroristiA Teheran gli eserciti Ue saranno considerati terroristi. Come ha scritto il Segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Larijani su X: «L'Unione Europea è certamente co ... italiaoggi.it

TAJANI:In #Iran una carneficina come a #Gaza.Giusto-dice-inserire Pasdaran nella lista di organizzazioni terroristiche. Allora ministro mettiamo IDF,esercito israeliano, nella stessa lista x.com

Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran. Il Cremlino chiede "moderazione" a Washington, la Turchia si propone come mediatore. Ma l'esercito di Teheran risponde alle minacce americane: "pronti a risposta schiacciante". - facebook.com facebook