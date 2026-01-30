Iran Trump | Abbiamo molte grandi navi sarebbe fantastico se non dovessimo usarle

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti dispongono di molte navi grandi e potenti pronte a salpare verso l’Iran. Ha aggiunto che sarebbe preferibile non doverle usare, ma sono pronte in ogni caso. La mossa fa salire la tensione tra i due paesi, mentre il rischio di un confronto si fa più concreto.

"L'ho fatto e ho intenzione di farlo. Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che salpano per l'Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle ". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione della presentazione del film su sua moglie Melania Trump, 'Melania', al Kennedy Center a Washington, rispondendo a una domanda di una cronista che gli chiedeva se avesse avuto colloqui con la Repubblica islamica negli ultimi giorni e se avesse intenzione di averne altri.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver avuto alcuni colloqui con l’Iran di recente.

L'ultima comunicazione di Trump riguarda una flotta di navi in movimento verso l'Iran.

