L’Iran risponde con durezza alla decisione dell’Unione Europea di classificare le Guardie Rivoluzionarie come organizzazione terroristica. Lo Stato Maggiore iraniano definisce il provvedimento “ostile e provocatorio” e minaccia di reagire. La tensione tra Teheran e Bruxelles si alza ancora di più, mentre il governo iraniano si prepara a prendere contromisure.

L'avvertimento dello Stato Maggiore iraniano. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha reagito con fermezza alla decisione dell' Unione Europea di designare le Guardie Rivoluzionarie come organizzazione terroristica, definendo il provvedimento ostile e provocatorio. In una dichiarazione ufficiale, i vertici militari di Iran hanno avvertito che "le pericolose conseguenze di questa scelta ricadranno direttamente sui responsabili politici europei". Accuse di obbedienza a Stati Uniti e Israele. Secondo lo Stato Maggiore, la decisione europea sarebbe "irrazionale, irresponsabile e detestabile" e rappresenterebbe una sottomissione alle politiche egemoniche di Stati Uniti e Israele.

© Dayitalianews.com - Iran contro l’Unione Europea: dura condanna per la designazione delle Guardie Rivoluzionarie

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno deciso di chiamare i Guardiani della rivoluzione iraniani un’organizzazione terroristica.

A Bologna, in piazza del Nettuno, si è svolta una manifestazione promossa da Cgil, Anpi e Arci, con lo scopo di ribadire il sostegno alla pace e ai diritti.

