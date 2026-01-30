Iran appello da Napoli | Vogliamo parlare con Reza Palhavi Martedì 3 sit in davanti al consolato Usa

Martedì 3 febbraio, alle 10 del mattino, la comunità iraniana di Napoli si presenterà davanti al Consolato degli Stati Uniti. Hanno intenzione di chiedere un incontro con Reza Palhavi e di far sentire la loro voce. Un sit-in pacifico per sostenere il popolo iraniano, che vive sotto il controllo degli ayatollah, e per chiedere un dialogo diretto con le autorità.

Martedì 3 febbraio, alle ore 10, la comunità iraniana di Napoli si ritroverà davanti al Consolato degli Stati Uniti per un incontro pubblico a sostegno del popolo iraniano perseguitato dal regime degli ayatollah. L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione della comunità internazionale su quella, in una nota diffusa ai media, viene definita una tragedia umanitaria di proporzioni devastanti. Secondo quanto denunciato dagli organizzatori, in sole due notti, sotto ordini diretti della Guida Suprema Ali Khamenei, oltre 43 mila persone sarebbero state uccise in Iran. Quarantasette anni di repressione.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Reza Palhavi Milano, presidio davanti al consolato Usa: "Trump act for Iran" A Milano, martedì 13 gennaio, si è svolto un presidio davanti al consolato degli Stati Uniti in solidarietà con le proteste in Iran. Iran, in migliaia davanti al consolato Usa a Milano: "Mantieni le promesse Trump" Migliaia di persone si sono radunate davanti al consolato degli Stati Uniti a Milano, in largo Donegani, martedì 13 gennaio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Reza Palhavi Argomenti discussi: L'appello di Bianca Balti per l'Iran: È terribile, vanno a sparare ai feriti in ospedale; Iran, l'appello della comunità di Parma: Le aziende dell'Emilia-Romagna interrompano i rapporti commerciali; La politica si unisce per l'Iran: Brescia è con voi; Iran, l’appello di Bianca Balti: È straziante, sparano ai feriti in ospedale. Iran, appello da Napoli: Vogliamo parlare con Reza Palhavi. Martedì 3 sit in davanti al consolato UsaMartedì 3 febbraio, alle ore 10, la comunità iraniana di Napoli si ritroverà davanti al Consolato degli Stati Uniti per un incontro pubblico a sostegno del popolo iraniano perseguitato dal regime degl ... ildenaro.it Una catena umana per l’Iran: Donna, Vita, Libertà. Napoli in piazzaNapoli in piazza per il popolo iraniano: una catena umana in Piazza dei Martiri per sostenere le donne e la rivolta contro la repressione. Donna, Vita, Libertà. pressenza.com Invito caldamente tutti coloro che, senza conoscere la storia iraniana né il personaggio né avere letto mai alcunché circa le sue “proposte”, in questi giorni promuovono la figura di Reza Pahlavi come “leader dell’opposizione” a prendersi almeno la briga di leg x.com Iran, l’accusa di Reza Pahlavi: «L’Occidente ha abbandonato il popolo in rivolta» https://www.lavocedelpatriota.it/iran-laccusa-di-reza-pahlavi-loccidente-ha-abbandonato-il-popolo-in-rivolta/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.