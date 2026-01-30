Ira Zverev agli Australian Open 2026 | Proteggete Alcaraz e Sinner

La semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev agli Australian Open 2026 si è infiammata fino all’ultimo punto. Zverev, visibilmente arrabbiato, ha chiesto aiuto e ha parlato di proteggere i suoi avversari, Alcaraz e Sinner. La partita è stata intensa, con scambi veloci e tensione palpabile. Alcaraz ha comunque portato a casa la vittoria, ma l’attenzione ora si sposta anche sulle parole di Zverev, che ha fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni.

Semifinale decisamente agitata quella che Carlos Alcaraz si è aggiudicato contro Alexander Zverev agli Australian Open 2026. Tra i due è stata una lunga battaglia durata quasi cinque ore e mezza, con lo spagnolo uscito vincitore con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Ma c’è una sequenza in particolare che ha segnato il match: la protesta del giocatore tedesco contro il medical time-out concesso all’avversario per farlo riprendere dai crampi che avevano iniziato a tormentarlo intorno alla metà del terzo set. Il malore di Alcaraz e lo sfogo di Zverev. Ad Alexander Zverev non è andato giù che i giudici di gara abbiano dato il loro OK allo stop chiesto da Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

