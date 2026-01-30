Io ti amo per sempre l' associazione in ricordo di Arianna Ubezio | oltre 100 tesserati in una mattina

Nella mattinata del 25 gennaio, in piazza Crespi, l’associazione

Nella mattinata dello scorso 25 gennaio, in piazza Crespi, l’associazione "Io ti amo per sempre", nata lo scorso anno per ricordare Arianna Ubezio, diciassettenne ceranese scomparsa nel 2024, ha avviato la campagna di tesseramenti per il 2026, la prima che il neonato sodalizio "propone al pubblico con un costo annuo di 10 euro. L’appuntamento di domenica scorsa – spiega Elisa Ausonio, presidente dell’associazione e mamma di Arianna – è stato anche e soprattutto un’occasione per incontrare i ceranesi, numerosi dei quali ci avevano da subito fatto sentire la loro vicinanza e partecipazione alla luce dell’obiettivo che la nostra realtà si prefigge: il sostegno al mondo giovanile e l’aiuto ai minori che versano in situazioni di fragilità sociale, lavorando con e per i ragazzi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

