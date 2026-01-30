Io Sono Farah anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026 | Farah tenta il suicidio

Domani torna l’appuntamento con “Io Sono Farah”, ma questa settimana si preannuncia più dura del solito. Farah, infatti, si trova in uno stato di crisi e rischia di compiere un gesto estremo. La situazione si fa sempre più complicata con le false accuse di Behnam Azadi, che fa credere a Farah di aver ucciso Tahir Lekesiz e di aver portato via il piccolo Kerim in Iran. I prossimi episodi promettono tensione e emozioni forti, mentre Farah cerca di capire come uscire da questa spirale di menzogne.

© US Mediaset Settimana tosta per i telespettatori di Io Sono Farah. Nel corso dei prossimi episodi, il perfida Behnam Azadi fa credere a Farah Er?adi sia di aver ucciso Tahir Lekesiz, sia di aver portato per sempre il piccolo Kerim in Iran. Sopraffatta dal dolore, la donna cerca di farla finita e si taglia le vene, ma Behnam riesce a salvarla. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prime time. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le anticipazioni. Io Sono Farah, anticipazioni da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

