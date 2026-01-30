Io sono Farah 2 replica puntata del 30 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 30 gennaio, torna in streaming la soap turca

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 30 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna con la scusa di rifarle il guardaroba, Rahsan porta Farah in un negozio. Una volta nei camerini, Rahsan offre a Farah denaro e gioielli per fuggire e uscire per sempre dalla vita di Behnam. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

