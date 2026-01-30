Io papà di queste Olimpiadi | in Italia sfidando ogni logica

Questa mattina, la città di Milano si prepara all’arrivo delle Olimpiadi invernali, che inizieranno tra una settimana. Il palazzo di Fondazione Milano Cortina sembra quasi prendere vita, immaginando di poter parlare e salutare gli atleti e gli spettatori. Tra l’entusiasmo e qualche preoccupazione, la città si prepara a vivere un evento che cambierà il volto del territorio.

Il palazzo di Fondazione Milano Cortina se potesse parlare direbbe «ciao Bro! Ecco le Olimpiadi, iniziano fra una settimana Bro!». È una babele di tutti giovani, che parlano mille lingue, «tutti bravi e tutti che fanno miracoli e tutti pagati neppure molto ma tutti avranno un curriculum grande così» dice con orgoglio e gratitudine il Bro più importante: Giovanni Malagò. «Qui non c'è scampo» sorride come a dire altro che Bro, «appena mi muovo, anche da lontano, si accorgono subito. ah, laggiù, c'è un vecchio.». Va bene, allora la chiamiamo papà o presidente di questa Olimpiade? «Se vogliamo restare sul piano formale e istituzionale, presidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

