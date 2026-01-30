Il magistrato Padalino si scusa pubblicamente, riconoscendo di aver ignorato le conseguenze del correntismo e della gogna mediatica. In un gesto inatteso, ammette di aver trascurato le vittime innocenti della malagiustizia, tra indagati e imputati, persone comuni e figure note, tutte colpite da una giustizia che, secondo lui, troppo spesso si muove di parte.

Il giudice Andrea Padalino: “Ho ignorato le degenerazioni delle correnti e i danni della gogna mediatica fino a quando ne sono stato vittima. Faccio mea culpa e vi racconto il mio calvario”. La riforma Nordio? “Positiva, al referendum voto Sì” "La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta "Mi scuso per aver ignorato le vittime innocenti della malagiustizia: indagati e imputati, persone comuni e celebri, colpiti dal maglio di una giustizia di parte, autoreferenziale e proiettata verso un delirio di onnipotenza, in grado di distruggere vite e professionalità, calpestando esseri umani, rappresentati come colpevoli e messi alla berlina su giornali e media compiacenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Io, magistrato, chiedo scusa per aver ignorato i danni del correntismo e della gogna mediatica". Parla Padalino

L’avvocato Daniela Missaglia commenta la sua autosospensione, evidenziando la gravità della situazione.

