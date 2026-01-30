Stefano De Martino e la sua ex tornano a fare notizia. Durante un podcast, l’ex compagna di De Martino ha chiesto ai fan: “Io e lui che torniamo insieme?”. La domanda ha sorpreso molti, anche perché non c’erano segnali di una possibile reunion. I fan ora sono in fermento, in attesa di capire se i due stanno davvero tornando insieme.

Personaggi Tv, l’ex compagna di Stefano De Martino è tornata a parlare della loro relazione durante un’intervista nel podcast “Fuori di Cabello”, condotto da Victoria Cabello. Nel corso della conversazione, Emma Marrone ha ripercorso quel capitolo del passato, chiarendo il significato che attribuisce oggi a quella storia e definendo in modo esplicito l’attuale rapporto con il conduttore. La cantante ha inquadrato quella relazione come un legame nato in un momento particolare della loro vita, quando entrambi si trovavano all’inizio della carriera dopo l’esperienza ad “Amici”. Nel racconto, ha ricordato anche l’impatto che l’esposizione mediatica ebbe sul periodo della separazione e sulle conseguenze legate al gossip. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Io e lui che torniamo insieme?". Stefano De Martino, l'annuncio della ex che spiazza i loro fan

"Io e lui che torniamo insieme" Stefano De Martino, l'annuncio della ex che spiazza i loro fan

