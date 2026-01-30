Investito da un’auto poi il coma Manuel 37 anni non ce l’ha fatta

Manuel, 37 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto e aver trascorso settimane in coma. Grande appassionato di mare e immersioni, aveva scelto le isole Egadi come seconda casa, ma l’incidente ha spezzato la sua vita. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia, mentre le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in corso.

Grande appassionato del mare e delle immersioni subacquee, da alcuni anni le isole Egadi erano diventate la sua seconda casa. "Una persona dell’isola, un amico del mare", si legge in un post sui social. È stato investito sabato 24 gennaio mentre si trovava con la fidanzata in via Ammiraglio Staiti nella zona portuale di Trapani. Dopo il ricovero d’urgenza e nonostante le cure mediche, Manuel Piazza, 37 anni di Arese non ce l’ha fatta. Il giovane era arrivato a Trapani la scorsa settimana per trascorrere alcuni giorni con la fidanzata Annalisa Tartamella, nutrizionista di Favignana. Sabato sera i due erano andati a cena fuori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

