Inverno in Valle Aurina Sport divertimento e gusto a bordo pista
L’inverno nella Valle Aurina offre un mix di sport, divertimento e sapori autentici. Tra escursioni, attività sulla neve e momenti di relax, questa valle si rivela un luogo vivo e ricco di proposte. Ricco di eventi e legato alle tradizioni locali, il territorio si mostra come una meta ideale per chi cerca natura e convivialità.
Ricco, dinamico e profondamente legato al territorio. È l’inverno della Valle Aurina (nella foto in basso di Manuel Kottersteger), tra escursioni, attività sportive, appuntamenti culturali, degustazioni e momenti di benessere immersi nel silenzio alpino. A dare volto alla stagione sono tre figure simbolo della Valle Aurina: la chef Tina Marcelli, lo sciatore Simon Maurberger e il freeskier Markus Eder, interpreti di una stagione fredda che abbraccia gastronomia, tradizione, sport e creatività in un racconto corale che restituisce l’autenticità della valle più a nord d’Italia. A Riva di Tures, fino al 5 aprile, l’avvicinamento al biathlon con l’ex atleta Barbara Ertl, seguito dalle uscite di arrampicata su ghiaccio con guide qualificate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Valanga in Valle Aurina, morto escursionista
Nel pomeriggio, un escursionista ha perso la vita in Valle Aurina, travolto da una valanga sul Riesernock.
Valle Aurina, turista precipita e muore
Un turista italiano di 53 anni è deceduto durante un'escursione a San Giovanni, Valle Aurina, in Alto Adige.
