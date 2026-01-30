L’inverno nella Valle Aurina offre un mix di sport, divertimento e sapori autentici. Tra escursioni, attività sulla neve e momenti di relax, questa valle si rivela un luogo vivo e ricco di proposte. Ricco di eventi e legato alle tradizioni locali, il territorio si mostra come una meta ideale per chi cerca natura e convivialità.

Ricco, dinamico e profondamente legato al territorio. È l’inverno della Valle Aurina (nella foto in basso di Manuel Kottersteger), tra escursioni, attività sportive, appuntamenti culturali, degustazioni e momenti di benessere immersi nel silenzio alpino. A dare volto alla stagione sono tre figure simbolo della Valle Aurina: la chef Tina Marcelli, lo sciatore Simon Maurberger e il freeskier Markus Eder, interpreti di una stagione fredda che abbraccia gastronomia, tradizione, sport e creatività in un racconto corale che restituisce l’autenticità della valle più a nord d’Italia. A Riva di Tures, fino al 5 aprile, l’avvicinamento al biathlon con l’ex atleta Barbara Ertl, seguito dalle uscite di arrampicata su ghiaccio con guide qualificate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inverno in Valle Aurina. Sport, divertimento e gusto a bordo pista

Approfondimenti su Valle Aurina

Nel pomeriggio, un escursionista ha perso la vita in Valle Aurina, travolto da una valanga sul Riesernock.

Un turista italiano di 53 anni è deceduto durante un'escursione a San Giovanni, Valle Aurina, in Alto Adige.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Valle Aurina

Argomenti discussi: Inverno in Valle Aurina. Sport, divertimento e gusto a bordo pista; Inverno a ritmo lento nella valle di Anterselva; Perché questo angolo della Val Pusteria è diventato una meta cult.

Inverno in Valle Aurina. Sport, divertimento e gusto a bordo pistaRicco, dinamico e profondamente legato al territorio. È l’inverno della Valle Aurina (nella foto in basso di Manuel Kottersteger), ... quotidiano.net

Inverno a ritmo lento nella valle di AnterselvaÈ un regno di uno degli sport della neve più affascinanti, il biathlon. In questa disciplina che combina sci di fondo e tiro a segno, Dorothea ... ilsole24ore.com

SETTIMANA VERDE IN ALTO ADIGE LA VAL GARDENA- VAL PUSTERIA - VALLE DI ANTERSELVA & VALLE AURINA SPECIALE ANTEPRIMA DISPONIBILITÀ LIMITATA Quest'anno due date per vivere la magia di una regione incantevole! Una sett - facebook.com facebook