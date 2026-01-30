Introduzione all’ascolto a Ravenna

L’associazione Angelo Mariani e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna hanno annunciato una nuova edizione di “Ravenna musica off 2026”. Si tratta di incontri dedicati all’introduzione ai concerti della stagione sinfonica, pensati per appassionati e curiosi. Gli eventi si svolgeranno a Ravenna, offrendo un'opportunità per avvicinarsi alla musica classica in modo semplice e diretto.

L'associazione musicale 'Angelo Mariani', in collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna, propone al pubblico un nuovo format "Ravenna musica off 2026", una edizione rinnovata degli incontri di introduzione all'ascolto dei concerti della stagione sinfonica. Gli interventi dei relatori saranno infatti supportati da musica dal vivo, attraverso il coinvolgimento di giovani artisti, allievi dei Conservatori e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica del territorio. Gli Antichi Chiostri Francescani saranno la sede dei 9 incontri in programma, che si terranno il sabato precedente i concerti in cartellone, alle ore 16.

