interporto race meucci e aprile sono le stelle

Daniele Meucci e Giulia Aprile sono pronti a scendere in strada per la seconda edizione della Interporto Race. L’evento, valido come corsa su strada internazionale Fidal e inserito nel calendario mondiale della World Athletic, porta in scena due campioni italiani con sette titoli in carniere. Con loro, anche l’allenatore Stefano Baldini, che seguirà da vicino la gara. La corsa si svolgerà tra le strade di un’area strategica, attirando atleti e appassionati da tutta Europa.

L’azzurro di maratona Daniele Meucci e Giulia Aprile – sette titoli italiani in carniere e un allenatore del calibro di Stefano Baldini – saranno le star della seconda edizione della Interporto Race, la corsa su strada internazionale Fidal, inserita anche nel Global Calendary della World Athletic. L’appuntamento è per domenica, all’ Interporto e porterà a Bentivoglio anche Marika Accorsi (Cus Parma), vice campionessa italiana sulla distanza dei 10000 metri. Prova che si ripete grazie all’entusiasmo e alla passione di Tonino Donato, anima e cuore dell’ Atletica Blizzard. Con il presidente Blizzard, per la presentazione, nella Sala Savonuzzi di Palazzo d’Accursio si sono mobilitati Roberta Li Calzi, assessora allo sport; Stefano Caliandro, Giuseppe Dell’Asta, Alessandro Alberani e Oriana Galletti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

