Inter un solo precedente con il Bodø Glimt nella stagione 1978 79 | ecco come finì

Questa sera l'Inter affronta il BodøGlimt nei playoff della Champions League 202526. I nerazzurri, che hanno concluso la fase a gironi al decimo posto, si preparano a sfidare la squadra norvegese, arrivata ventitreesima con soli 9 punti. È la prima volta che le due squadre si incontrano in questa competizione, dopo un precedente storico nel 197879, quando l'Inter affrontò lo stesso BodøGlimt in un'altra competizione.

Sarà il BodøGlimt l’avversario dell’Inter nei playoff della Champions League 202526. I nerazzurri, che hanno chiuso la League Phase al decimo posto, se la vedranno dunque con la formazione norvegese, arrivata ventitreesima grazie ai 9 punti conquistati nel girone unico. Un incrocio suggestivo e tutt’altro che banale, che mette di fronte la squadra di Cristian Chivu a una realtà in forte crescita del calcio europeo, pronta a misurarsi ancora una volta con un club dalla storia e dal blasone internazionale. Inter e BodøGlimt non si affrontano per la prima volta. I due club si sono già incrociati negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 197879, quando i norvegesi fecero il loro debutto assoluto a San Siro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter si prepara ad affrontare il BodøGlimt nei playoff di Champions League.

