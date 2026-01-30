Inter niente alibi | contro il Bodo devi passare Osimhen preoccupa? La Juve ha l' antidoto

L’Inter si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di vincere contro il Bodo. Dopo alcune partite che hanno fatto preoccupare i tifosi, i nerazzurri sanno che non ci sono scuse: devono passare il turno. Osimhen, tra i dubbi, si allena con attenzione, ma resta da capire se sarà al top. La Juventus, intanto, ha già trovato la soluzione giusta per superare le difficoltà. Per l’Inter, uscire contro il Bodo sarebbe una batosta difficile da digerire.

La prima domanda, in questi casi, è scontata: come è andata con il sorteggio Champions? E, sempre in questi casi, è sbagliato fare un bilancio totale, cercando di mettere insieme le convinzioni di qualcuno e le ansie di altri. E allora, dividiamo per tre: è andata male all’Atalanta, così così alla Juve e non poteva andare meglio all’Inter. Sì, perché, al di là delle frasi di circostanza e di un pizzico di scaramanzia, nel caso dei nerazzurri bisogna essere sinceri. È verissimo, perché scatterà subito l’obiezione, che il Bodo ha spaventato la Roma, ha eliminato la Lazio, l’abbiamo vista recentemente contro la Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le squadre italiane si preparano a lottare nei playoff di Champions League.

