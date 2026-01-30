Inter nell’inferno di Bodo | a febbraio meteo fino a -10°C

L’Inter si prepara ad affrontare il BodoGlimt in Norvegia, ma il vero ostacolo non sarà solo la squadra avversaria. A Bodø, nel cuore dell’Artico, il freddo diventa un elemento da considerare, con temperature che in febbraio possono scendere fino a -10°C. I nerazzurri sanno già che dovranno adattarsi a un clima rigido, che potrebbe influire molto sulla partita. Per loro, non è solo una questione tecnica, ma anche di resistenza alle condizioni estreme.

Il primo avversario dell’Inter nei playoff di Champions League non sarà soltanto il BodoGlimt. A Bodø, nel cuore dell’Artico norvegese, i nerazzurri dovranno fare i conti soprattutto con il clima, che in questo periodo dell’anno diventa un fattore determinante quanto – se non più – dell’aspetto tecnico. Vento tagliente, temperature sotto lo zero e campo sintetico: il viaggio verso l’ Aspmyra Stadion è una vera e propria spedizione ai confini del calcio europeo. Sui social, l’Inter ha ironizzato chiedendosi “che tempo farà lì?”, ma la risposta è tutt’altro che rassicurante. A metà febbraio, quando è prevista l’andata del playoff (17 o 18 febbraio), Bodø può offrire giornate in cui il termometro oscilla attorno allo zero e notti che scendono rapidamente verso i -10 gradi, con il vento che rende la percezione del freddo ancora più estrema.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Bodo Glimt

Domani a Bodo si aspetta vento forte e temperature molto basse, mentre l’Inter si prepara alla partita di Champions che si gioca a metà febbraio.

Fino al 10 febbraio, le previsioni parlano chiaro: l’Atlantico continua a influenzare il tempo sull’Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bodo Glimt

Argomenti discussi: Inter, la qualificazione agli ottavi passa da Dortmund. Ma vincere potrebbe non bastare...; Dortmund-Inter, crescita ma rimpianti. Ai playoff ci sarà il gelo di Bodø o l’inferno di Mou; L'Inter può incontrare Mourinho agli spareggi! Incredibile Benfica, gol del portiere e 4-2 al Real!; Giorgia nell'Inferno Bianco. Un'odissea, bloccata dalla neve...in Texas.

Come sarà il meteo a Bodo quando l’Inter ci giocherà in Champions a metà febbraio: inferno articoRaffiche di vento gelido, rischio shock termino e campo in sintetico le insidie che attendono l'Inter nell'andata dei playoff di Champions nella città ... fanpage.it

Dortmund-Inter, crescita ma rimpianti. Ai playoff ci sarà il gelo di Bodø o l’inferno di MouPer l'Inter, dal sorteggio di venerdì a Nyon, uscirà certamente una trasferta complessa. Rimane il rammarico di un punto mancato, per saltare i playoff ... msn.com

Come è davvero andata nell’ #UCLdraw Cosa deve temere l’Inter del Bodo; il vantaggio della Juventus con il Galatasaray rispetto al Bruges; quello che l’Atalanta trova di adatto nel Borussia Dortmund x.com

La carta d'identità dice 37 anni. Il contratto con l'Inter in scadenza a giugno. Nell'idea di Chivu non è più il titolare, ma un giocatore prezioso soprattutto in determinate situazioni. Ieri ha annullato Serhou Guirassy, attaccante del Borussia. Uno che di gol ne ha s - facebook.com facebook