Inter le ultime verso la Cremonese | possibile chance per Frattesi Zielinski dal 1'

L’Inter si prepara a sfidare la Cremonese in una partita che può riservare alcune sorprese. Per Frattesi, questa potrebbe essere l’occasione di dimostrare il suo valore e convincere il tecnico a puntare su di lui fin dal primo minuto. Zielinski, invece, partirà titolare, dando una mano importante a centrocampo. L’ex Sassuolo è entrato bene negli ultimi minuti dell’ultimo match e ora cerca di confermarsi, mentre il polacco sembra ormai il punto fisso in mediana. La sfida promette battaglia, con i nerazzurri che vog

Barella più Calhanoglu si rivedranno a metà febbraio contro la Juve. Se vogliamo considerare anche Dumfries, tre quinti del centrocampo dei titolarissimi sono fermi nell’hangar di Appiano Gentile. E così Chivu scopre una situazione scorbutica che nel cumulo di impegni gli imporrà una gestione molto accurata delle energie. Il primo pensiero dell’allenatore, come già si è intuito a Dortmund dopo la bella vittoria contro il Borussia, è comporre un’Inter competitiva nella trasferta a Cremona, per consolidare il primato in classifica. Lautaro e Bastoni, pure diffidati in Europa, sono stati tenuti a riposo in Champions per questo motivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, le ultime verso la Cremonese: possibile chance per Frattesi. Zielinski dal 1' Approfondimenti su Inter Cremonese Italia Norvegia, Pio Esposito scalpita per una maglia dal 1?: possibile chance anche per Frattesi a centrocampo Frattesi ancora in panchina, cosa filtra verso Inter Pisa: le ultime sul centrocampista Frattesi resta in panchina anche nella partita tra Inter e Pisa. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Inter Cremonese Argomenti discussi: L'Inter scivola verso gli spareggi: l'Arsenal vince 3-1 a San Siro; Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata; Verso Inter-Pisa, Chivu pensa al turnover: a destra rischia Luis Henrique. E in attacco in pole una coppia. Le ultime; Formazioni ufficiali, Barcellona – Inter: Flick e Inzaghi giocano il primo atto verso la finale. Cremonese-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieVoltata amaramente la pagina della Champions League con il solo pass play off e la delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di ... msn.com Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: Inter ad un passo da Moussa Diaby, al Napoli piace Sterling ma costa troppo, Louis Buffon dal Pisa al Pontedera( Nicolo Franceschin - Redazione gianlucadimarzio.com) Louis Buffon, figlio di Gigi, è pronto a lasciare il Pisa per trasferirsi in prestito al Pontedera. Un modo per fare esperienza in Serie C, dopo ... corriere.it Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra l’ #Inter e almeno un paio di club di Premier League per #Frattesi, una situazione da seguire fino alla fine del mercato #calciomercato x.com L'INTER PUNTA SU BROOKE NORTON-CUFFY Secondo le ultime di Fabrizio Romano, i nerazzurri avrebbero avviato i contatti con il Genoa: la dirigenza di Viale della Liberazione vuole ingaggiare il giocatore a tempo indeterminato L'Inter avrebbe ava - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.