L’Inter spinge per rafforzare le corsie laterali. Nei ultimi giorni di mercato, la società nerazzurra lavora intensamente per trovare un esterno che possa aiutare Cristian Chivu. Perisic si sta impegnando a spingere sulla fascia, mentre Diaby ha dato il via libera al prestito. La corsa contro il tempo continua, con il mercato che si chiude lunedì.

L’ Inter accelera sulle corsie negli ultimi giorni di mercato. Con il gong fissato a lunedì, la dirigenza nerazzurra resta attiva su più tavoli per consegnare un esterno a Cristian Chivu. Sul fronte europeo, Ivan Periši? spinge per il ritorno a Milano: i suoi agenti hanno ribadito al PSV Eindhoven la disponibilità del giocatore a un prestito di sei mesi. Molto dipenderà dallo scontro di domenica con il Feyenoord: un risultato positivo potrebbe ammorbidire le resistenze del PSV. Restano aperti anche i contatti verso l’Arabia. Moussa Diaby ha già dato l’ok a un prestito con diritto di riscatto, ma la trattativa è rallentata dalla fase di instabilità dell’Al-Ittihad. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, corsa all’esterno: Perisic spinge, Diaby ok al prestito

