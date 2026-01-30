Intelligenza artificiale un' opportunità ma il primato è dell' uomo

L’intelligenza artificiale non viene vista come una minaccia, ma come un’opportunità. È una realtà che può portare benefici, a patto di capire che il primato resta sempre dell’uomo. La nostra capacità di discernere, di intuire e di dare senso alle cose non può essere sostituita da nessun algoritmo. La tecnologia può aiutare, ma il controllo e la decisione finale devono rimanere nelle mani delle persone.

