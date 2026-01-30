Insigne incluso nel turno di Pescara contro il Mantova confermato in lista per il match in programma

Oggi è stato ufficiale: Lorenzo Insigne giocherà contro il Mantova. Dopo qualche giorno di incertezza, il calciatore è stato confermato in lista e sarà in campo domenica. I tifosi già sognano il suo ritorno in partita.

Oggi è stato ufficialmente confermato il ritorno in campo di Lorenzo Insigne per la partita in programma tra Pescara e Mantova. Il centrocampista, reduce da un periodo di stop dovuto a un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per diverse settimane, è stato incluso nella lista dei convocati dal tecnico della squadra abruzzese. La decisione arriva dopo una serie di sedute di allenamento mirate al recupero fisico, che hanno permesso al giocatore di rientrare gradualmente nel gruppo. Non è ancora chiaro se sarà schierato dal primo minuto o entrerà in campo in una fase più avanzata del match, ma la sua presenza in panchina segna un passo significativo verso il ritorno completo alla competizione.

