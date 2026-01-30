Insigne ‘abbocca’ e torna in soccorso del Pescara

Lorenzo Insigne torna a vestire la maglia del Pescara, la sua squadra da giovane. Dopo 14 anni, il calciatore decide di rimettersi in gioco in Serie B per aiutare il club di sempre. La sua scelta ha sorpreso molti, ma lui ha spiegato che tornare a casa era la cosa giusta da fare in un momento difficile per il Pescara. Ora l’obiettivo è riaccendere la speranza tra i tifosi e rilanciare le sorti della squadra.

2026-01-30 19:13:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Dicono che si ritorna sempre dove eri felice. e Lorenzo Insigne ha fatto tutto il possibile per tornare 14 anni dopo in soccorso di a Pescara fondo dentro Serie B. “Sono molto felice di essere qui e spero che, tutti insieme, potremo riuscirci”, ha detto all’arrivo. L’esterno italiano, 34 anni, era libero dallo scorso luglio dopo la separazione dalla Toronto FC. Club al quale è arrivato nell’estate del 2022 dopo aver rescisso il contratto con la Napoli. Da allora, nonostante abbia ricevuto diverse offerte, è rimasto paziente perché la sua ossessione era tornare a Pescara.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Lorenzo Insigne torna al Pescara, confermato il suo rientro tra il 28 e il 29 gennaio.

L'attaccante torna al Pescara, club dove ha iniziato la sua carriera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

