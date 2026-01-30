Un uomo viene sorpreso mentre rompe il finestrino di un’auto e viene immediatamente fermato dai proprietari. Ma invece di scendere senza opporre resistenza, l’uomo li aggredisce, mordendo uno dei due. La scena si conclude con il fratello della vittima ricoverato in ospedale per le ferite ricevute. La polizia sta cercando di chiarire i dettagli dell’accaduto.

Colgono sul fatto l’uomo che ha appena spaccato il finestrino della loro auto, lo fermano e questo li aggredisce prendendoli a morsi. È la vicenda a cui sono loro malgrado andati incontro due fratelli di origine cinese, all’alba di due giorni fa. L’uomo, poi fermato dai carabinieri, aveva provato a nascondersi prima nei paraggi e poi nel cortile di una casa della zona; i due lo hanno inseguito e sono riusciti, non senza fatica né conseguenze, a bloccarlo in attesa dell’intervento dell’Arma. Il fatto è avvenuto attorno alle 5 di mercoledì mattina, zona via Papa Giovanni XXIII. "Di solito parcheggiamo la macchina in una strada dietro il palazzone che dà sulla rotonda, vicino ai campi da baseball - racconta Luigi Zhang, 27 anni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inseguono e catturano il ladro: "Ci ha preso a morsi. Mio fratello è in ospedale"

Approfondimenti su auto finestrino

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su auto finestrino

Argomenti discussi: Inseguono e catturano il ladro: Ci ha preso a morsi. Mio fratello è in ospedale; Volante insegue auto rubata e si ribalta, due agenti in ospedale; Il video cattura uno studente di Detroit che presumibilmente brandisce un taglierino durante un inseguimento in classe mentre l’insegnante interviene; La fuga da brividi, poi la cattura: condannato anche il secondo pusher. Si era barricato per evitare l’arresto ad Ancona.

Inseguono e catturano il ladro: Ci ha preso a morsi. Mio fratello è in ospedaleDue baristi d’orgine cinese hanno sentito il vetro della loro auto infrangersi. Così è scattata la corsa a piedi. Una furia, ma l’abbiamo dato ai carabinieri. È già libero . ilrestodelcarlino.it

#Ragazzini inseguono #straniero e gli lanciano #bidone | LEGGI https://tinyurl.com/2u7bbt7k - facebook.com facebook