Inseguito e rapinato dopo una serata al circolo Per derubarlo gli spaccano una bottiglia in testa

Un uomo è stato inseguito e rapinato dopo aver passato la serata al circolo Gramsci. Qualcuno gli ha spaccato una bottiglia in testa per portargli via i soldi. La vittima aveva cercato di sfidare una figura nota in città, considerata un vero e proprio “boss”. La polizia sta indagando sugli aggressori.

CHIARAVALLE - Prima ci beve delle birre insieme, al circolo Gramsci, poi tenta di sfidare quello che in città si sarebbe fatto chiamare “il boss” ed era solito girare armato di coltello e pistola. “Mi prendo la piazza di Chiaravalle”, avrebbe detto un algerino di 45 anni a un chiaravallesi di 39.🔗 Leggi su Anconatoday.it

A Nembro, una lite tra giovani si è conclusa con il trasporto in ospedale di un ragazzo di 16 anni, colpito alla testa da una bottiglia rotta.

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, fuori da un pub di Rovato, si è verificata una lite tra due giovani.

