Inseguimento da film dopo la rapina | presi tre giovani uno è minorenne

Tre giovani sono stati catturati dopo un inseguimento da film a Casandrino. Poco dopo la rapina a mano armata in un supermercato, polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche e sono riusciti a bloccare tre uomini, uno dei quali minorenne. La rapina è avvenuta nel pomeriggio in via Paolo Borsellino, con i banditi che hanno minacciato i presenti prima di scappare con soldi e merce. La caccia ai responsabili è ancora in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Casandrino, Via Paolo Borsellino. Tre uomini col volto coperto hanno appena rapinato un supermercato. Fuggono con una Lancia Y, la targa è già sul taccuino degli appunti di un militare della centrale operativa di Caivano. Parte la nota di ricerca, a tutte le pattuglie: un veicolo sta correndo ad alta velocità in direzione di Sant’Antimo. Le persone all’interno sono pericolose e armate di coltello. Un carabiniere della tenenza di Sant’Antimo ha appena finito di annotare la targa quando l’auto dei rapinatori gli sfreccia davanti. Prima ingranata, lampeggianti, sirene e lo stridio degli pneumatici sull’asfalto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

