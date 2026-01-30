Bruxelles mette in guardia: senza azioni concrete l’obiettivo dell’inquinamento zero entro il 2030 rischia di restare un sogno irrealizzabile. Mentre l’Europa spinge forte, alcuni Paesi arrancano e non hanno ancora raggiunto i traguardi previsti. La situazione richiede interventi più decisi per rispettare la tabella di marcia stabilita.

L’Europa accelera verso l’obiettivo dell’ inquinamento zero, ma non tutti i Paesi viaggiano allo stesso ritmo. A cinque anni dal lancio del Piano d’Azione europeo, la revisione intermedia della Commissione restituisce un quadro a luci e ombre: progressi su aria, plastica e pesticidi convivono con ritardi su acqua, rumore e sostanze chimiche persistenti. Per l’Italia, chiamata in causa da tempo nel dibattito europeo sulla qualità dell’aria e sull’impatto dell’inquinamento sulla salute, la sfida è trasformare gli impegni comunitari in risultati concreti sul territorio. Il Piano, adottato nel 2021 nell’ambito del Green Deal europeo, mira a ridurre l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e dell’ambiente marino a livelli che non siano più dannosi per la salute umana e per gli ecosistemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inquinamento zero, Bruxelles avverte: senza attuazione l’agenda 2030 è a rischio

Approfondimenti su Europa Accordo

Sono aperte le candidature per la XIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il riconoscimento nazionale dedicato alle aziende italiane impegnate nel perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Europa Accordo

Argomenti discussi: Bruxelles avverte: ignorare i PFAS costerà centinaia di miliardi.

L’Università di Siena torna in prima linea contro l’inquinamento marino con #Harmony, progetto internazionale UE su Zero Pollution, che unisce Europa e India. Per UNISI coordina la prof.ssa Fossi, con attività sui contaminanti emergenti nei mari. shorturl.at/y6 x.com

Autonomia di 500 km e emissioni zero con i nuovi XG e XG electric di DAF Trucks N.V. - facebook.com facebook