Inquinamento zero Bruxelles avverte | senza attuazione l’agenda 2030 è a rischio

Bruxelles mette in guardia: senza azioni concrete l’obiettivo dell’inquinamento zero entro il 2030 rischia di restare un sogno irrealizzabile. Mentre l’Europa spinge forte, alcuni Paesi arrancano e non hanno ancora raggiunto i traguardi previsti. La situazione richiede interventi più decisi per rispettare la tabella di marcia stabilita.

L’Europa accelera verso l’obiettivo dell’ inquinamento zero, ma non tutti i Paesi viaggiano allo stesso ritmo. A cinque anni dal lancio del Piano d’Azione europeo, la revisione intermedia della Commissione restituisce un quadro a luci e ombre: progressi su aria, plastica e pesticidi convivono con ritardi su acqua, rumore e sostanze chimiche persistenti. Per l’Italia, chiamata in causa da tempo nel dibattito europeo sulla qualità dell’aria e sull’impatto dell’inquinamento sulla salute, la sfida è trasformare gli impegni comunitari in risultati concreti sul territorio. Il Piano, adottato nel 2021 nell’ambito del Green Deal europeo, mira a ridurre l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e dell’ambiente marino a livelli che non siano più dannosi per la salute umana e per gli ecosistemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

