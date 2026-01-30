Inps-Inganni napoletani per sopravvivere | al teatro Re Grillo la commedia di Eva De Rosa

Al teatro Re Grillo di Licata va in scena “Inps-Inganni napoletani per sopravvivere”, una commedia di Eva De Rosa. Due truffatori, anche se loschi e un po’ folli, riescono a far sorridere il pubblico. La rappresentazione si terrà sabato 31 gennaio alle 21, portando sul palco una storia che mescola inganno e umorismo.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Possono due imbroglioni risultare commoventi e persino simpatici? È da questa domanda che prende forma “Inps-Inganni napoletani per sopravvivere”, la commedia di Eva De Rosa in programma sabato 31 gennaio, alle ore 21, al teatro Re Grillo di Licata. Lo spettacolo racconta le vicende di Nando e di sua moglie Diana. Due “ingannatori” di professione che sopravvivono grazie a una serie di truffe orchestrate nel loro appartamento, un ex ufficio Inps rimasto con tanto di insegna. Proprio da lì nasce l’idea della finta agenzia Inps – Italiane nubili pronte spose, con cui raggirano uomini ingenui in cerca d’amore, mentre continuano a riscuotere la pensione della madre di Nando, morta da decenni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

