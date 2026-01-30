Un gruppo di giovani di Niscemi ha preso parte a un progetto di sostegno sociale promosso dal parroco del paese. L’iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità attraverso azioni concrete, coinvolgendo i ragazzi in attività di aiuto e supporto alle persone in difficoltà. I giovani si sono messi in gioco, mettendo a disposizione il loro tempo per fare qualcosa di utile per il quartiere.

A Niscemi, paese dell’entroterra siciliano, un’iniziativa sociale guidata dal parroco locale ha coinvolto un gruppo significativo di giovani in un progetto di sostegno alla comunità. L’iniziativa, nata come risposta a crescenti bisogni sociali legati alla povertà e all’emarginazione, si è concretizzata in una gara di solidarietà che ha messo al centro i giovani, trasformandoli da semplici fruitori di servizi a protagonisti attivi del cambiamento. Il progetto, avviato a gennaio 2026, si è concentrato su attività concrete: raccolta fondi, organizzazione di pasti per le persone in difficoltà, pulizia di spazi pubblici e supporto a famiglie colpite da crisi economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iniziativa del parroco di Niscemi coinvolge giovani in progetto di sostegno sociale

Accademia Iniziativa Comune, con il supporto di Carmela Tiso, annuncia l'avvio di "Sorgenti - Tra Cuore e Ragione".

