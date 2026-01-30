Informazioni socio-economiche facili e accessibili Spilamberto lanca il Bilancio ' Pop'
Il Comune di Spilamberto ha presentato il nuovo Bilancio POP, uno strumento pensato per rendere più semplice e accessibile l’informazione economica e sociale del municipio. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini nelle decisioni pubbliche e nelle scelte sulla distribuzione delle risorse. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune e l’Università Statale, in particolare con il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi. Ora, i cittadini possono consultare facilmente i dati e capire come vengono spesi i soldi pubblici.
Il documento del Comune è stato stilato con l'Università Statale di Milano. Contiene notizie su bilancio, spese correnti, servizi, ma anche su attività culturali e sportive. Coinvolgere i cittadini nelle decisioni pubbliche e distribuzione delle risorse: è l’obiettivo del Bilancio POP (Popular Financial Reporting), che il Comune di Spilamberto ha realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università Statale di Milano e con il supporto del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino. Il report è scaricabile e consultabile dal sito del Comune all’indirizzo www.🔗 Leggi su Modenatoday.it
