Influenza ISS | quasi 10 milioni di casi in Italia contagi in calo ma ancora alti in due Regioni

L’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato i dati sulla diffusione dell’influenza in Italia. Sono quasi 10 milioni i casi registrati dall’inizio della stagione, anche se i contagi sembrano rallentare. Tuttavia, due Regioni continuano a mostrare numeri ancora molto alti. La situazione resta sotto sorveglianza, ma l’attenzione non si allenta.

Secondo i nuovi dati RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’inizio della stagione influenzale i casi in Italia sfiorano i 10 milioni. Incidenza in calo, ma ancora alta in due Regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Influenza ISS

Il rapporto RespiVirNet dell’ISS indica un calo dei casi di influenza in Italia durante la settimana di Natale, con circa 820 diagnosi registrate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Influenza ISS

Argomenti discussi: Influenza 2026: 9,2 milioni contagiati, altri 5 attesi. Campania, Basilicata e Puglia le più colpite; Quasi 10.000 persone a Belgrado si sono ammalate di infezioni respiratorie e influenza.

Influenza K cresce nei bimbi, finora 9,8 mln di italiani colpitiNell'ultima settimana 621mila contagiati da influenza e virus respiratori, tutti i dati e l'analisi del virologo. lapresse.it

Influenza stagionale, ISS: Picco superato ma contagi in aumento tra i bambini 0-4 anniDal nuovo rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) emerge che il picco stagionale dell’influenza è superato, con 720mila nuovi ... fanpage.it

Veryblond by Veronica D'Onofrio. Seafret · Atlantis (Sped Up Version). Dopo quasi 2 settimane di influenza ho solo un desiderio: ritornare a respirare la mia amata natura. #dolomiti #trentinoaltoadige #nature #trekking #italy - facebook.com facebook