Influenza in Italia contagi per regione ed età | la variante K fa aumentare i casi

Nella quarta settimana di gennaio 2026, i casi di influenza in Italia sono in lieve calo, ma alcune regioni e gruppi di età continuano a registrare numeri alti. La diffusione della variante K sembra aver contribuito a mantenere il contagio ancora diffuso in alcune zone del paese, soprattutto tra gli over 65 e nelle regioni del Nord. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, mentre le farmacie segnalano un aumento delle richieste di vaccini e farmaci per l’influenza.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. In Italia, durante la quarta settimana di gennaio 2026, si osserva una diffusione dell’infezione respiratoria acuta (ARI) in calo rispetto alle settimane precedenti, ma con alcune fasce di età e territori in cui la circolazione rimane sostenuta. Il sistema di sorveglianza RespiVirNet rileva una diminuzione complessiva dell’incidenza rispetto alla settimana precedente, ad eccezione dei bambini sotto i 5 anni, dove si registra una risalita dei casi riportati. Il quadro complessivo mostra una convivenza di più virus respiratori, tra cui influenza, virus respiratorio sinciziale (VRS), Rhinovirus e in minor misura SARS-CoV-2, che contribuiscono insieme ai livelli attuali di ARI nella popolazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Influenza in Italia, contagi per regione ed età: la variante K fa aumentare i casi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Influenza, si diffonde la variante K: picco tra Natale e Capodanno Ultime notizie su Influenza Italia Argomenti discussi: Influenza 2026: 9,2 milioni contagiati, altri 5 attesi. Campania, Basilicata e Puglia le più colpite; L'influenza rallenta ancora: ora il picco sembra superato, ma il virus corre ancora tra i più piccoli; Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura; Influenza, picco superato? Iss: Variante K nettamente prevalente. Influenza, variante K e contagi record in Italia: le regioni più colpiteSono tre quelle che superano abbondantemente la media nazionale per diffusione del virus. Si tratta di Campania, con 20,52 casi per mille assistiti, Sicilia (19,41 casi per mille assistiti) e Marche ... tg24.sky.it Influenza K, perché dura più a lungo e cosa fare davveroInfluenza K in fase calante ma fino a 14 milioni di casi: sintomi, farmaci efficaci, antivirali e quando evitare gli antibiotici. blogsicilia.it Influenza: 9,2 mln italiani a letto. Nuovo rialzo casi a febbraio Esperti: “Non è finita" - facebook.com facebook

