Influenza 10 milioni di casi da inizio stagione | calo negli ultimi 7 giorni

Dieci milioni di persone hanno contratto l’influenza da inizio stagione. Negli ultimi sette giorni, però, i nuovi casi sono diminuiti, anche se il numero totale resta molto alto. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la diffusione, mentre i medici invitano a mantenere le precauzioni.

(Adnkronos) – L’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 19 gennaio al 25 gennaio, "è stata pari a 11,3 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alle 12,7 della settimana precedente". Lo afferma il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi e da quest’anno in forma interattiva. "Sono stati stimati circa 621mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 9,8 milioni di casi. dove aumenta rispetto alla settimana precedente con circa 40 casi per 1.000 assistiti, rispetto ai 33 casi per 1.000 assistiti riportati la settimana precedente", precisa il bollettino.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Negli ultimi mesi, l'influenza ha interessato oltre 8 milioni di italiani, causando numerosi casi di infezioni respiratorie.

Argomenti discussi: Influenza 2026: 9,2 milioni contagiati, altri 5 attesi. Campania, Basilicata e Puglia le più colpite; Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura; Aviaria, in Veneto si prepara la vaccinazione di massa per galline e tacchini: L'abbattimento non è più sostenibile. Oggi tuteliamo gli animali e la salute dell'uomo; Influenza, oltre nove milioni di italiani a letto | La Campania doppia la media nazionale.

