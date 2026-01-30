Infarto al bar rianimato dagli amici | il manager bresciano non ce l' ha fatta

Un uomo di Brescia è morto dopo aver subito un infarto al bar di Rivoltella. Era stato colto da un grave problema di cuore il 21 gennaio, mentre stava bevendo un aperitivo con gli amici. Giordano Perazzi, il titolare del bar, e Maurizio Ghelfi, carabiniere, avevano dato l’allarme e tentato di salvarlo, ma alla fine non ce l’ha fatta.

Non è sopravvissuto alle conseguenze del gravissimo infarto che l'aveva colto il 21 gennaio scorso, all'ora dell'aperitivo, mentre si trovava al bar tabaccheria FuoriGiuoco di Rivoltella: era stato soccorso dagli amici Giordano Perazzi, titolare del locale, e Maurizio Ghelfi, carabiniere in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Rivoltella Bar Infarto al bar, lo salvano gli amici: manager bresciano in Rianimazione Un uomo di 58 anni, residente a Brescia, è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava al bar FuoriGiuoco di Rivoltella, Desenzano. Ha un infarto in strada, rianimato dai medici dell’ambulanza: 83enne salvato a Eboli Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rivoltella Bar Argomenti discussi: ? Malore improvviso al bar: manager bresciano in Rianimazione; Infarto al bar, lo salvano gli amici: manager bresciano in Rianimazione; Desenzano, Riccardo Catto non ce l’ha fatta: fatali le lesioni dell’infarto; Infarto al bar, rianimato dagli amici: il manager bresciano non ce l'ha fatta. Rivoltella, infarto mentre è al bar: 58enne rianimato dal titolareSono gravi le condizioni del 58enne colto da malore nel pomeriggio di mercoledì mentre si trovava al bar tabaccheria FuoriGiuoco. Il barista è intervenuto praticando il massaggio cardiaco in attesa de ... quibrescia.it Infarto al bar, lo salvano gli amici: manager bresciano in RianimazioneÈ ricoverato in Rianimazione il manager di 58 anni che si è sentito male mercoledì sera all'ora dell'aperitivo, al bar FuoriGiuoco di Rivoltella, a Desenzano, colto a un improvviso malore, un arresto ... bresciatoday.it Ferraris, la vittoria e poi il silenzio: infarto in Gradinata Sud, 66enne rianimato e salvato col defibrillatore Dopo la partita vinta dal Genoa contro il Bologna, un tifoso genoano di 66 anni ha avuto un arresto cardiaco. Soccorso subito dal personale sanitario pr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.