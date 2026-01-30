L’Avellino si muove con decisione per chiudere l’affare Le Borgne. Il centrocampista francese è ormai a un passo dal vestire la maglia biancoverde. La trattativa, avviata da settimane, entra nella fase finale: salvo imprevisti, l’accordo potrebbe essere ufficializzato in tempi rapidi. I tifosi aspettano con ansia l’annuncio ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino spinge e vede il traguardo. Andréa Le Borgne è sempre più vicino a vestire il biancoverde: il prestito del centrocampista francese è entrato nella fase decisiva e, salvo imprevisti, l’operazione potrebbe chiudersi a breve. La sensazione è che il club irpino abbia scavato un solco importante rispetto alle altre pretendenti. Il direttore sportivo Mario Aiello lavora senza pause su quello che è diventato l’obiettivo principale di queste ore. Sistemare la mediana significa completare uno dei tasselli chiave della rosa, permettendo poi alla dirigenza di concentrare energie e risorse esclusivamente sull’attacco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Indizi social e trattativa viva: Andréa Le Borgne più vicino

Approfondimenti su Le Borgne Avellino

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'offerta di Füllkrug, sempre più vicino ai rossoneri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Le Borgne Avellino

Argomenti discussi: Chiesa: il post social e i like dei giocatori della Juve. Cosa significa?.

Roma, il punto su Zirkzee: dall’indizio social alla nuova concorrenza italianaE così, il fatto che sul profilo instagram di Joshua Zirkzee non sia più presente il Manchester United nella bio del calciatore viene interpretato come un ulteriore segnale dei propositi d’addio ... asromalive.it

Lang-Napoli, l'addio è a un passo? Indizio social dell'olandese (FOTO)Noa Lang e il Napoli si stanno per salutare. Come vi abbiamo già riferito il Galatasaray ha mostrato un forte interesse per l'esterno offensivo olandese. Negli ultimi giorni, il club turco ha accelera ... msn.com

Dopo settimane di voci, indizi social e indiscrezioni, dalla Spagna arriva la ricostruzione che chiude (di nuovo) il capitolo: Álvaro Morata e Alice Campello si sarebbero separati in via definitiva, dopo un tentativo di riconciliazione che non ha portato agli esiti sp - facebook.com facebook