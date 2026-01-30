Indizi social e trattativa viva | Andréa Le Borgne più vicino
L’Avellino si muove con decisione per chiudere l’affare Le Borgne. Il centrocampista francese è ormai a un passo dal vestire la maglia biancoverde. La trattativa, avviata da settimane, entra nella fase finale: salvo imprevisti, l’accordo potrebbe essere ufficializzato in tempi rapidi. I tifosi aspettano con ansia l’annuncio ufficiale.
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino spinge e vede il traguardo. Andréa Le Borgne è sempre più vicino a vestire il biancoverde: il prestito del centrocampista francese è entrato nella fase decisiva e, salvo imprevisti, l’operazione potrebbe chiudersi a breve. La sensazione è che il club irpino abbia scavato un solco importante rispetto alle altre pretendenti. Il direttore sportivo Mario Aiello lavora senza pause su quello che è diventato l’obiettivo principale di queste ore. Sistemare la mediana significa completare uno dei tasselli chiave della rosa, permettendo poi alla dirigenza di concentrare energie e risorse esclusivamente sull’attacco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
