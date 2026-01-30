La Procura di L’Aquila ha bloccato un’azienda che lavorava nei cantieri di ricostruzione nel territorio colpito dal terremoto del 2009. Le indagini hanno scoperto irregolarità nella gestione dei lavori, portando all’interdizione dell’impresa. La decisione arriva dopo controlli approfonditi sui lavori svolti nei territori devastati dal sisma.

Un’indagine coordinata dalla Procura di L’Aquila ha portato all’interdizione di una società operante nei cantieri di ricostruzione nel territorio colpito dal sisma del 2009. L’azienda, specializzata in opere pubbliche, è stata sospesa dalle attività per gravi irregolarità nella gestione dei lavori, segnalate in seguito a un’approfondita verifica condotta da magistrati e ispettori del lavoro. L’operazione, inserita nel quadro di un più ampio piano di contrasto alla criminalità organizzata che si nutre di appalti pubblici in zone a rischio, ha messo in luce un sistema di gestione trasparente solo in apparenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagini su appalti nei territori colpiti dal terremoto, bloccata azienda per irregolarità nella gestione dei lavori

Approfondimenti su Terremoto L Aquila

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Terremoto L Aquila

Argomenti discussi: Corruzione negli uffici del Genio Civile di Roma: soldi in cambio di concessioni edilizie e sanatorie; Indagine di mercato senza limiti al numero dei partecipanti? La rotazione non si applica!; Appalti e favori in Provincia, la Procura vuole l'arresto di Magliocca; Eav, appalto nel mirino della Finanza: Gara assegnata a ditta sotto indagine.

Ulss, appalti nel mirino: terzo accesso delle Fiamme gialle nella Cittadella sanitaria. L'indagine nata dalla denuncia dell'ex dirigenteROVIGO - La Guardia di finanza è tornata ancora una volta in Cittadella sanitaria. Le Fiamme gialle hanno effettuato una nuova tranche di acquisizioni documentali ... ilgazzettino.it

Indagine su presunta frode nei programmi europei di formazione dei diplomatici, fermati Federica Mogherini e Stefano SanninoIn totale sarebbero tre le persone fermate a Bruxelles: oltre a Mogherini e Sannino ci sarebbe anche un dirigente del Collegio d’Europa. La Procura europea indaga su presunta frode negli appalti, ... milanofinanza.it

Il fascicolo della Procura di Trani riguarda anche l'ex vice Marchio Rossi e un consigliere comunale di Andria. Le indagini della Finanza su appalti e favori - facebook.com facebook