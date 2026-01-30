Indagini chiuse su schema fraudolento tramite società agricole create ad arte

Le autorità italiane hanno appena concluso un’indagine su un giro di truffe legato a società agricole create ad hoc. In tutto, 35 persone sono finite sotto inchiesta, accusate di aver ideato uno schema fraudolento complesso. Gli investigatori hanno scoperto come queste società fittizie siano state usate per ingannare, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti e benefici illeciti. Ora si attendono sviluppi e eventuali arresti.

Trentacinque persone sono state messe al centro di un’indagine conclusa dalle autorità italiane per un’elaborata truffa basata sulla creazione di società agricole fittizie. Le indagini, condotte dalla Procura della di un distretto giudiziario del Sud Italia, hanno portato alla chiusura delle attività investigative dopo aver ricostruito un sistema organizzato che ha permesso a un gruppo di soggetti di ottenere ingenti finanziamenti pubblici attraverso la falsa rappresentazione di attività agricole reali. I soggetti coinvolti, tutti residenti in diverse province del Mezzogiorno, hanno creato società con nomi plausibili, dotate di documentazione apparentemente regolare, ma prive di qualsiasi reale attività produttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

