Indagini aeroportuali in Piemonte | oltre 6 milioni di euro sospetti di movimentazione illecita nel 2025

Gli investigatori stanno analizzando movimenti sospetti per oltre sei milioni di euro all’aeroporto di Caselle, a Torino. Le indagini sono partite dopo aver rilevato numerose transazioni che potrebbero nascondere attività illecite. La polizia sta cercando di capire se ci siano state operazioni di riciclaggio o altri reati finanziari. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

Nel 2025, i servizi antiriciclaggio hanno avviato un'indagine approfondita all'aeroporto di Caselle, a Torino, dopo il rilevamento di movimenti finanziari sospetti per un valore complessivo di oltre sei milioni di euro. Gli accertamenti, condotti in collaborazione con le autorità finanziarie e le forze dell'ordine, hanno focalizzato l'attenzione su transazioni effettuate in contanti o tramite strumenti non tracciabili, spesso in coincidenza con voli internazionali in partenza da Torino. L'obiettivo è individuare eventuali circuiti di trasferimento di denaro illecito, con particolare riguardo a flussi che potrebbero alimentare attività di riciclaggio o finanziamento di reati gravi.

