Incidente tra Bitonto e Bari | chi era Giuseppe Vero 29enne di Giovinazzo morto nello schianto

Sono in programma per sabato i funerali di Giuseppe Vero, il giovane di 29 anni morto in un incidente sulla strada tra Bitonto e Palese. L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, e ancora si cercano le cause che hanno portato allo schianto. La comunità di Giovinazzo si prepara a dare l’ultimo saluto al ragazzo, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il ragazzo era in procinto di laurearsi in Ingegneria Meccanica. I funerali si svolgeranno nella giornata di sabato Si svolgeranno nella giornata di sabato 31 gennaio i funerali di Giuseppe Vero, il 29enne morto a seguito di un incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì sulla strada provinciale 156, tra Bitonto e Palese. Il giovane era alla guida di una Citroën Xsara, scontratasi per cause ancora da chiarire contro una Fiat Panda. Lo scontro, la cui dinamica è al vaglio degli investigatori del Commissariato di Polizia di Bitonto, ha provocato anche il ferimento grave dell'altro conducente, ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari.🔗 Leggi su Baritoday.it

