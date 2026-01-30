Incidente stradale attraversa sulle strisce e viene investita | donna di 37anni in ospedale

Questa mattina alle 8.19, una donna di 37 anni è stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Dipendenza, a Meda. La donna è stata subito soccorsa e portata in ospedale. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sono le 8.19 quando a Meda, in via dipendenza 22, una donna di 37 anni è stata investita attraversando la strada sulle strisce pedonali. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto i sanitari del 118 sono giunti in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso. Fortunatamente le condizioni della 37enne sono apparse meno gravi di quello che inizialmente di pensava: la donna è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Seregno e la polizia locale di Meda per i rilievi del caso.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio, a Monza, si è verificato un incidente in via Gerolamo Borgazzi.

