Incidente con la Ferrari a Milano Del Vecchio si difende | Nessuna sostituzione di persona avevo un impegno

Leonardo Maria Del Vecchio, patron di Luxottica, si difende dall’accusa di aver fatto una sostituzione di persona dopo l’incidente con la Ferrari a Milano. In tv, con Lilli Gruber, spiega di aver sempre avuto un impegno e di non aver cercato di nascondere nulla. Del Vecchio insiste: non c’è stata alcuna volontà di inganno, e ribadisce di essere stato presente al momento dell’incidente. La sua posizione resta chiara: nessuna sostituzione e nessun tentativo di sottrarsi alle responsabilità.

Non ci sarebbe stata alcuna sostituzione di persona per tutelarsi. Lo spiega Leonardo Maria Del Vecchio, patron di Luxottica, parlando con Lilli Gruber dell'incidente per cui è indagato per le ipotesi di sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto a novembre scorso. Del Vecchio era alla guida della sua Ferrari, secondo la polizia stradale procedeva ad alta velocità quando ha impattato contro una Bmw guidata da una donna di 58 anni (non ferita gravemente). Il dubbio che ha fatto aprire le indagini riguarda lo scambio di persona: quando sono arrivati i soccorritori del 118 alla guida hanno trovato il patron di Luxottica, mentre all'arrivo poco dopo della Stradale c'era un'altra persona.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leonardo Maria Del Vecchio è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione a un incidente con la sua Ferrari avvenuto a Milano.

Leonardo Maria Del Vecchio è stato iscritto nel registro degli indagati per i reati di sostituzione di persona e omissione di soccorso in relazione a un episodio avvenuto il 16 novembre.

