Incidente con 3 persone coinvolte in via Lungolario Piave soccorsi in azione

Venerdì pomeriggio, un incidente si è verificato in via Lungolario Piave. Tre persone sono rimaste coinvolte e sono state soccorse dai vigili del fuoco e dal 118. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, e al momento non si conoscono altri dettagli.

Incidente stradale venerdì pomeriggio con tre persone coinvolte sul lungolario Piave. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono intervenuti in codice giallo (media gravità) intorno alle 15.30 a poca distanza dal confine con Abbadia e in zona Orsa, per prestare aiuto a un ragazzino di 16 anni e a due donne di 48 e 61 anni. In azione insieme a due ambulanze anche vigili del fuoco, polizia di stato e auto medica. Dopo le prime cure portate sul posto l'intervento è proseguito con il trasferimento di due pazienti all'ospedale Manzoni.

