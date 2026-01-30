La scena si svolge in una giornata senza certezze, con nubi che coprono il cielo e un’aria di incertezza che si respira in città. Vincenzo Calafiore scrive di come, attorno a un’immagine, possano nascere altre immagini, creando un gioco di riflessi e contrasti. È un modo per spiegare come, anche in momenti confusi, si possano trovare collegamenti e senso, basta solo saperli cercare.

Vincenzo Calafiore 30 Gennaio 2026 Attorno ad un’immagine, scriveva Italo Calvino nella sua lezione sulla visibilità, ne nascono delle altre ed è come se si formasse un campo di analogie, di simmetrie, di contrapposizioni. La scrittura poi cercherà l’equivalente dell’immagine visiva, in uno sviluppo tendenzialmente coerente, tendenzialmente perché in realtà è una molteplicità di possibili che si commette tra sensazioni e pensiero, perché la somma di informazioni, di esperienze, di valori solo potenzialmente si identifica in un mondo dato in blocco, senza un prima e un poi. Il paesaggio della memoria finisce con l’apparire distante, alternativo alle visioni e alle sensazioni del presente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - INCERTEZZE

