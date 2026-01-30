Incendio sul tetto del Bennet di Cassina Rizzardi | intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassina Rizzardi, in via Risorgimento. Attorno alle 11, sono stati chiamati per un incendio sul tetto del centro commerciale Bennet. Il fuoco ha coinvolto un locale elettrico sulla copertura. I pompieri sono arrivati subito sul posto e hanno spento le fiamme, evitando che si diffondessero all’interno del centro commerciale. Nessuno si è fatto male.

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi a Cassina Rizzardi. L’allarme è scattato attorno alle 11 in via Risorgimento, per un incendio che ha interessato un locale elettrico ubicato sulla copertura del centro commerciale Bennet. Sul posto sono intervenute quattro squadre del comando dei vigili del fuoco di Como. Le fiamme sono state prontamente estinte, evitando conseguenze più gravi e senza che si registrassero feriti o persone intossicate. A titolo puramente precauzionale, durante le operazioni di spegnimento è stata disposta la temporanea evacuazione degli occupanti delle attività commerciali presenti all’interno della struttura.🔗 Leggi su Quicomo.it

Fiamme spente, area messa in sicurezza: è terminato l’intervento dei #vigilidelfuoco per l’ #incendio in un locale tecnico di un centro commerciale a Cassina Rizzardi. Struttura evacuata e nessuna persona coinvolta, squadre al lavoro dalla tarda mattinata #C x.com

