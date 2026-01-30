Incendio sul tetto del Bennet di Cassina Rizzardi | intervento dei vigili del fuoco

Da quicomo.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassina Rizzardi, in via Risorgimento. Attorno alle 11, sono stati chiamati per un incendio sul tetto del centro commerciale Bennet. Il fuoco ha coinvolto un locale elettrico sulla copertura. I pompieri sono arrivati subito sul posto e hanno spento le fiamme, evitando che si diffondessero all’interno del centro commerciale. Nessuno si è fatto male.

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi a Cassina Rizzardi. L’allarme è scattato attorno alle 11 in via Risorgimento, per un incendio che ha interessato un locale elettrico ubicato sulla copertura del centro commerciale Bennet. Sul posto sono intervenute quattro squadre del comando dei vigili del fuoco di Como. Le fiamme sono state prontamente estinte, evitando conseguenze più gravi e senza che si registrassero feriti o persone intossicate. A titolo puramente precauzionale, durante le operazioni di spegnimento è stata disposta la temporanea evacuazione degli occupanti delle attività commerciali presenti all’interno della struttura.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Cassina Rizzardi Incendio

Incendio in via Forze Armate, a fuoco il tetto di un palazzo: l’intervento dei vigili del fuoco

Un grosso incendio distrugge il tetto di un'abitazione, l'intervento dei vigili del fuoco

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, un incendio ha interessato un'abitazione in Strada Bassa Nuova a Parma, causando la completa distruzione del tetto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cassina Rizzardi Incendio

Argomenti discussi: Fiamme sul tetto dell'asilo: evacuati 100 bambini; Incendio tetto di un'abitazione a San Vito al Tagliamento; Bologna, paura in una scuola dell'infanzia: incendio sul tetto, evacuati d'urgenza 100 bambini senza conseguenze; Scoppia incendio sul tetto della scuola materna. Paura alla Giardino Pozzati, evacuati 100 bimbi.

incendio sul tetto delAllarme a Bologna, incendio sul tetto della scuola materna: evacuazione e nota del ComuneIncendio sul tetto di una scuola materna: 100 bambini evacuati, il Comune rassicura sul regolare svolgimento delle attività. notizie.it

incendio sul tetto delScoppia incendio sul tetto della scuola materna. Paura alla Giardino Pozzati, evacuati 100 bimbiPrincipio di incendio sul tetto del nido e della materna comunale Giardino Pozzati a Borgo Panigale. Dopo pranzo il ... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.