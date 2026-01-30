Incendio ad Ariccia | in fiamme bus navetta carico di studenti

Questa mattina a Ariccia un autobus scolastico è andato in fiamme mentre trasportava studenti. Il bus è stato avvolto dalle fiamme in pochi minuti, creando panico tra i passeggeri e gli automobilisti nelle vicinanze. Nessuno si è fatto male, ma l’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

L'intervento dei soccorritori in via Ramo d'Oro. Nessuno è rimasto ferito Paura ai Castelli Romani. Un autobus-navetta di una linea scolastica ha preso fuoco. L'incendio è divampato rapidamente avvolgendo il mezzo di trasporto. A bordo diversi studenti che si stavano recando a scuola al liceo. Fatti subito scendere una volta notato il fumo e le fiamme fuoriuscire dal motore nessuno è rimasto ferito. L'incendio è divampato intorno alle 8:00 di venerdì 30 gennaio mentre il bus navetta stava transitando su via Ramo d'Oro, strada che unisce i comuni di Ariccia e Genzano di Roma.

