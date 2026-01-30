in valtellina gli addetti meno anziani

Nella Valtellina, il numero di giovani tra i 25 e i 44 anni si riduce. Dal 2008, questa fascia di età, che rappresenta il cuore del mercato del lavoro, ha perso oltre il 10% dei suoi rappresentanti. La diminuzione si fa sentire in modo concreto, con meno giovani che trovano lavoro o restano nel territorio. La situazione preoccupa chi cerca di capire come invertire questa tendenza.

MILANO Dal 2008 la fascia di età tra i 25 e i 44 anni, quella considerata più strategica per il mondo del lavoro, è diminuita del 10,3%. Stesso trend negativo interessa anche la popolazione attiva tra i 35 e 39 anni (-18,9%) e, in maniera marginale, tra i 25 e i 29 anni (-1%). Nello stesso periodo, invece, l’incidenza degli over 50 e degli over 55 è cresciuta: +70,5% tra i 50 e i 54 anni e +154,5% tra i 55 e i 59. Secondo i dati Inps elaborati dall’Ufficio Studi della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre), il ricambio generazionale si è inceppato. E la Lombardia non fa eccezione: l’incidenza di over 50 sul totale dei lavoratori dipendenti del settore privato, esclusa l’agricoltura, è del 32,7% a livello nazionale e del 32,2% nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

